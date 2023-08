Hordorf - Gut Ding will Weile haben – mit diesem Sprichwort lässt sich die Sanierung der Kita Bodestrolche in Hordorf wohl am besten zusammenfassen. Nach mehr als dreijähriger Bauzeit wurde die Einrichtung nun am Freitag, 04.08.2023 offiziell wiedereröffnet.

Bereits Anfang Juli 2023 sind die insgesamt 34 Kinder im Krippen- und Kindergartenalter mit ihren Erziehern in das Gebäude in der Neue Schützenstraße zurückgekehrt. „Wir sind so froh, dass wir wieder hier sein können. Wir erobern gerade unsere Kita wieder neu“, sagt die Leiterin der Einrichtung, Barbara Krause, gegenüber der Volksstimme. Während der Bauarbeiten sind die Bodestrolche die vergangen rund zweieinhalb Jahre in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude in Oschersleben untergekommen.

Sanierung in Hordorf war seit 2018 in Planung

Die Sanierung der Kita in Hordorf beschäftigt die Stadt schon seit mehreren Jahren. Daran erinnerte Bürgermeister Benjamin Kanngießer vor Ort bei der Eröffnung unter anderem mit Vertretern der Stadtverwaltung, des Ortschaftsrats und des Finanzministeriums. Demnach habe es bereits im Jahr 2018 die Zusage nötiger Fördermittel gegeben, nachdem ein erster Versuch 2016 gescheitert sei. Man sei damals von einem Ende der Sanierung im Jahr 2021 ausgegangen.

In dem um das Jahr 1910 errichtete Gebäude bestand demnach Handlungsbedarf. „Es ist eine schöne alte Villa, wo wir energetisch aber auf einem schlechten Stand waren. Auch bei den Bedingungen, was eine moderne Kitabetreuung betrifft, hatten wir Defizite. Das konnten wir jetzt aufholen“, so Kanngießer. Nach Angaben der Stadt wurde das Gebäude grundlegend modernisiert. So sei die Kita im Zuge der Arbeiten etwa mit einem Anbau erweitert und mit einem Aufzug ausgestattet worden. Im Erdgeschoss wurden die Räume für die Krippenkinder eingerichtet. Hier befinden sich neben einer zentralen Garderobe auch eine Essenverteilküche, sowie ein barrierefreies WC.

Im Obergeschoss haben vor allem die Kindergartenkinder ihre Räume. Daneben befinden sich jetzt ein neues Büro und Personalräume. Neben den Sanitärräumen seien zudem neue Wasser- und Abwasserversorgungsanlagen installier worden. Statt mit einer Ölheizung werde nun mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe geheizt. Außerdem seien Defizite beim Brand- Schall- und Wärmeschutz behoben worden. „Das ist eine energetische Sanierung mit dem Ergebnis, dass nun reichlich Heizenergie und Strom eingespart werden kann“, fasst die Stadtverwaltung in einer Mitteilung zusammen.

Probleme durch Lieferengpässe

Dass sich dabei die geplante Bauzeit um rund eineinhalb Jahre verlängerte, wird vor allem mit zwei Ursachen begründet. So hatten die beauftragten Firmen im Zuge der Pandemie und des Ukrainekriegs mit massiven Ausfällen von Arbeitskräften und Lieferengpässen zu kämpfen. Mit der Zeit sind auch die Kosten der Modernisierung gestiegen. War zu Baubeginn Anfang 2021 noch von einer Gesamtinvestition von rund 1,5 Millionen Euro die Rede, werden die Kosten nun auf insgesamt knapp 2,2 Millionen Euro beziffert. Laut Stadtverwaltung hat das Land Sachsen-Anhalt davon rund 1,5 Millionen Euro gefördert.

Dass die Sanierung der Kita in Hordorf nun erfolgreich beendet wurde, freut auch Ortsbürgermeister Norbert Kurzel. „Es bedeutet vor allem ein Fortbestand der Kita. Wir gehen davon aus, dass wir hier noch lange Kinder betreuen können.“ Er und seine Kollegen vom Ortschaftsrat wären aber „gerne etwas mehr in die Baumaßnahmen involviert gewesen, sowohl in die Planung, als auch bei der Durchführung“, fügt Kurzel hinzu.

Die Kita-Leiterin Barbara Krause kündigt für den 9. August 2023 einen Tag der offenen Tür an. Dort solle etwa mit den Eltern die Eröffnung gebührend gefeiert werden. Danach werde sich vor Ort weiter eingelebt. „Nach und nach werden wir mit den Kindern alle Räume so erobern wie wir das möchten“, so Krause.