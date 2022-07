Warum sich in der Schule in Ausleben alle Sorgen um die Schulsozialarbeiterin machen

Ausleben - „Wir kommen bestimmt wieder, das hat Spaß gemacht“, rufen zwei Schüler Auslebens Schulsozialarbeiterin Doreen Schmitz zu. Und schon sind die beiden wieder verschwunden. Die Sekundarschüler haben zum ersten Mal an der Theater-Arbeitsgemeinschaft (AG) teilgenommen. Ein Projekt, das Doreen Schmitz „angeleiert“ hat. Wie so vieles anderes, was den ohnehin schwierigen Schulalltag unter Corona-Bedingungen, zumindest für den Moment vergessen lässt.