Ausleben - Für den Schützenverein Ausleben hat sich einmal mehr bewährt, mit dem Sportverein Blau Gelb gemeinsame Sache zu machen. Die Sportler haben am vergangenen Wochenende ihre Sportwoche gefeiert. Das aufgebaute Zelt konnte der Schützenverein für den Schützenkommers nutzen.

Bevor aber der Schützenverein die Könige des Vereins und den am Tag zuvor mit dem Lasergewehr ausgeschossenen Jugend- und Volkskönig bekanntgeben und das Schützenfrühstück beginnen konnte, startete der Umzug durch den Ort. Musikalisch wurde der Zug vom Schalmeienorchester Barneberg angeführt. Gestartet wurde am Schützenhaus. Dort wurde der Schützenkaiser im Beisein der Gastschützenvereine aus Wackersleben, Beckendorf, Neuwegersleben, Hamersleben und Barneberg geehrt. Mit dabei waren auch Bürgermeister Dietmar Schmidt, Vertreter der Ausleber Vereine wie Geflügel-, Reit-und Sportverein sowie „Illes Sexy Girls“. Feuerwehr und Polizei sicherten gemeinsam den Umzug ab.

Der Schützenkaiser des Schützenvereins Ausleben wird alle fünf Jahre ermittelt. 2023 war es wieder soweit. Den Titel darf für fünf Jahre Burkhard Bock tragen.

Mit dem Schützenumzug wurden die Schützenkönige von zu Hause abgeholt. Foto: Yvonne Heyer

Nach der Ehrung des Schützenkaisers konnte der Umzug starten. Das erste Ziel war das Zuhause von Schützenkönigin Nancy Heinemann. Von hier begab sich der Zug zum Schützenkönig und Vereinsvorsitzenden Dieter Heinemann. Schließlich wurde der Senioren-Schützenkönig, Wolfgang Puder, abgeholt.

Diese Schützenkönige waren bereits am 17. Juni proklamiert worden, Volkskönig und Kindervolkskönig wurden erst am Sonnabend auf dem Sportplatz ermittelt. Und so wurden mit Michael Holste und Nick Heinemann am Sonntagvormittag zwei völlig überraschte Volkskönige ausgezeichnet.

Der Schützenverein Ausleben hat am 17. Juni seinen 30. Geburtstag gefeiert. An diesem Tag wurde auch auf die Vereinsgeschichte geschaut. Vereinsvorsitzender Dieter Heinemann blickt zurück: Am 12. Oktober 1993 fanden sich 15 Frauen und Männer zusammen. Sie waren die Gründungsmitglieder des Ausleber Schützenvereins. Die erste Mitgliederversammlung folgte am 17. Januar 1994. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Verein bereits über 40 Mitglieder. Paul Rossa war der erste Vorsitzende, es folgte Harald Weiner. Seit 1999 hat der heutige Vorsitzende Dieter Heinemann das Amt inne. Ein erster großer Höhepunkt im damals noch jungen Vereinsleben war die Fahnenweihe am 29. Juli 1995. Mit der Vereinsgründung wurde auch geforscht und sich auf die Suche nach Vorgängervereinen begeben. So stießen die Vereinsmitglieder auf einen Krieger- und Landwehrverein, der bereits 1873 gegründet worden war.

Sportvereinsvorsitzender Uwe Hamann zeigte sich vom Sportwochenende begeistert. Vor allem der Freitag mit dem Straßenfußballturnier und der Sonntag mit dem Volleyballturnier lockten viele sportbegeisterte Ausleber und Sportler aus den Nachbarorten an.