Die diesjährige Grill-Saison läuft bereits auf Hochtouren. Wer aber kein Haus oder Garten besitzt, muss sich beim Grillvergnügen an bestimmte Regeln halten. Gibt es öffentliche Grillplätze in Oschersleben?

Was beim Grillen in Oschersleben erlaubt ist

Ob Rostbratwurst oder der Maiskolben: Das Grillen ist beliebt. Aber gerade in Innenstädten und Mietshäusern müssen Grillfreunde einige Regeln beachten – auch in Oschersleben.

Oschersleben - Zu einem schönen Sommertag mit Sonne und strahlend blauem Himmel gehört für viele Menschen der anschließende Grillabend einfach dazu. Wer einen eigenen Garten oder ein eigenes Grundstück hat, noch dazu mit einem ausreichenden Abstand zum Nachbarn, für den ist das Grillen derzeit wohl kein Problem. Anders sieht es da für die Menschen aus, die in

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mehrfamilienhäusern wohnen. Die Vermieter dürfen in den Mietverträgen und in der Hausordnung sogar ein Grillverbot aussprechen. Auch in Oschersleben gelten entsprechende Regeln für das Grillen.