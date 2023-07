Insgesamt 83 Schüler haben in diesem Jahr am Gymnasium Oschersleben das Abitur bestanden. Die Zeugnisse wurden feierlich überreicht. Für die Abiturienten beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt mit ganz unterschiedlichen Plänen.

Was die Abiturienten des Oschersleber Gymnasiums für ihre Zukunft planen

Die feierliche Zeugnisübergabe für die Abiturienten des Oschersleber Gymnasiums in der Nicolaikirche stattgefunden.

Oschersleben - Am Ende hat sich das jahrelange lernen und der Prüfungsstress der letzten Monate für die Schüler ausgezahlt. Am Ende halten 83 Abiturienten des Gymnasiums Oschersleben das Ergebnis der letzten zwei Jahre Schufterei schwarz auf weiß in ihren Händen.