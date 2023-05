Seit dem Jahr 1997 tragen die Berufsbildenden Schulen in Oschersleben den Titel „Europaschule“. An einem Tag im Jahr steht Europa in der Bildungseinrichtung ganz besonders im Fokus.

Was hinter dem Europatag an den Berufsbildenden Schulen in Oschersleben steckt

Oschersleben - An den Berufsbildenden Schulen in Oschersleben ist das Thema Europa besonders präsent. Und so ist der Europatag, der alljährlich am 5. Mai an die Gründung des Europarates im Jahr 1949 erinnert, auch seit fast 30 Jahren Anlass, den Schüler einen besonderen Tag zu bieten,