Die Haushaltslage der Gemeinde Am Großen Bruch ist angespannt. Der Zeitplan sieht vor, im Juni den Etat für das Jahr 2023 zu beschließen. Bis dahin ist Zeit für die Gemeinderäte, in den Fraktionen zu beraten, was sich die Gemeinde noch leisten kann.

Was kann sich die Gemeinde Am Großen Bruch noch leisten?

In der Gemeinderatssitzung am 28. März wurde berichtet, dass die Bauarbeiten für die neue Hamersleber Grundschule im Zeitplan liegen. Die erste Geschossdecke ist bereits gegossen.

Wulferstedt - Dem Gemeinderat am Großen Bruch lag für die Sitzung am 28. März hinsichtlich des Haushaltes 2023 lediglich eine Informationsvorlage vor. Bisher konnte noch kein beschlussfähiger Haushalt erarbeitet werden, da wesentliche Informationen, die für die Erarbeitung des Etats wichtig sind, wie zum Beispiel zur Höhe der Kreisumlage, bislang nicht vorlagen. Inzwischen ist bekannt, dass für die Kreisumlage ein Hebesatz von 41,2 Prozent in der Sitzung des Kreistages am 8. März beschlossen wurde. Damit konnte erst jetzt die Kreisumlage sowie alle weiteren sich daraus ergebenden Erkenntnisse für den Haushalt der Gemeinde Am Großen Bruch eingearbeitet werden.