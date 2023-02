Bei ziemlich frostigen Temperaturen fand eine Bauanlaufberatung im Freibad in Großalsleben statt. Was nach Ostern besonderes gemacht werden soll.

Großalsleben - An diesem kalten Februarmorgen möchte man so gar nicht an die neue Freibadsaison denken. Auch das teilweise abgelassene Wasser in den Becken, wo sich reichlich Laub gesammelt hat, schiebt die Gedanken ein an feuchtfröhliches Badevergnügen beiseite.