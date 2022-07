Wassserbehörde beantwortet in Krottorf Fragen der Anwohner zum Hochwasserschutz

Der Mühlgraben in Krottorf

Krottorf - Vor einigen Wochen sind die Hochwasserschutzmaßnahmen am Krottorfer Mühlgraben angelaufen. Von anfang an fühlen sich die Anwohner nicht informiert, bleiben viele Fragen offen. Jetzt berichtete der Projektleiter beim Landesamt für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft, Volker Hamann darüber, dass am Montag, 20. September, eine Informationsveranstaltung zu den Bauarbeiten im Mühlengraben stattfinden werde. Dabei werde über den Bauablauf informiert und auch Fragen beantwortet. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr der Parkplatz auf dem Avacon-Gelände. Eingeladen sind die Anwohner der Mühlenstraße und der Kirschallee und die Verbandsgemeinde. Foto: Y. Heyer