Weitgereister Nachwuchs freut sich über gute Bewertungen bei Ausstellung in Hordorf

Hordorf - Wie schwer die jüngere Generation heute noch für die Kleintierzucht zu begeistern ist, wissen die 17 Mitglieder des Hordorfer Kleintierzuchtverein – fast alle im fortgeschrittenen Alter – genau. Um so größer ist die Freude über den 14-jährigen Janick Jarosch und seinen 10-jährigen Bruder Luis. Lutz Wernicke nennt sie liebevoll „unsere Frischlinge“ und zeigte sich am vergangenen Wochenende in seiner Funktion als Ausstellungsleiter begeistert von den Leistungen, die die Jungen bei der Kleintierschau im Hordorfer Dorfgemeinschaftshaus erreicht haben. Ihre vier Kaninchen der Rasse Kleinsilber hell erhielten fast komplett sehr gute Bewertungen des Preisrichters. Sogar ein „vorzüglich“, also das bestmögliche Bewertungsprädikat, war dabei.