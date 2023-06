Brandbekämpfung Welche Probleme es bei der Versorgung mit Löschwasser in Wanzleben und Oschersleben gibt

Der Sommer geht derzeit in seine heiße Phase, und schon ploppt wieder ein Problem auf: Ist die Löschwasserversorgung in Wanzleben und Oschersleben in jedem Fall gewährleistet? Fakt ist: Es gibt viele weiße Flecken im südlichen Landkreis Börde.