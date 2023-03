Historisch Interessierte sammeln ihre Schätze oft im stillen Kämmerlein. In Oschersleben verbindet Geschichte aber auch. Am „Stammtisch“ werden rege Informationen ausgetauscht.

Historiker-Stammtisch in Oschersleben

Oschersleben - Schon beim zweiten Treffen war es eine große Runde, die sich dort in der OSC-Gaststätte zusammengefunden hatte, um sich über die Historie von Oschersleben und der Umgebung auszutauschen. Das Interesse ist an der Geschichte der Stadt und der Region ist das Eine, aber wer sich an dem „Stammtisch“ dazugesellt, merkt schnell, dass sich hier sehr viel Neues erfahren lässt – und das bei jeder dieser Veranstaltungen. Das liegt daran, dass das Sammeln der Beteiligten durchaus vielfältig ist.