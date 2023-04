Wenn sich Frauen und Männer im Beruf nicht in Rollen zwängen lassen

Wirtschaft in der Börde

Oschersleben/Hohendodeleben - Den Girls’ und Boys’ Day gab es auch schon, als Johanna Hinzpeter (heute 21) noch zur Schule ging. Um ihren eigentlich für Frauen untypischen Beruf zu finden, hätte sie diesen aber nicht gebraucht. „Mein Papa hat schon immer gern an Trabis herumgeschraubt. Da unsere Bindung sehr eng war, war ich schon immer dabei“, erinnert sich die angehende Kraftfahrzeugmechatronikerin im dritten Lehrjahr. Hätte das mit der Lehrstelle in einem Hohendodeleber Autohaus nicht geklappt, wäre die Neindorferin wohl nach dem Abitur in der IT-Branche gelandet.