Wahl der Ortschaftsräte in Oschersleben Wer nach der Wahl in den Oschersleber Ortschaftsräten sitzt

Bei den Wahlen am 9. Juni 2024 wurde auch über die künftige Zusammensetzung der zwölf Gremien in den Oschersleber Ortsteilen entschieden. In diesen Ortschaftsräten schafften Kandidaten der AfD den Einzug.