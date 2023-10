Gemeinde Westliche Börde - Im Jahr 2021 hat die neue Förderperiode für das europäische Förderprogramm Leader begonnen. Die Förderperiode geht bis in das Jahr 2027.

Zwei Jahre sind ins Land gegangen, ohne dass es scheinbar sichtbare Ergebnisse gibt? Diese Feststellung stimmt nicht ganz, denn am 11. April 2022 hat sich aus der einstigen Interessengruppe vorheriger Förderperioden der Verein „Lokale Aktionsgruppe Börde“ mit zehn Gründungsmitgliedern gegründet. Die Aktionsgruppe hat derzeit 23 Mitglieder und einen siebenköpfigen Vorstand. Eine Satzung ist erarbeitet.

Als Förderregion anerkannt

Mit Beginn der neuen Förderperiode war es zur Bedingung geworden, aus der bisher tätigen Lokalen Aktionsgruppe einen Verein zu machen. Das ist also abgearbeitet. Im nächsten Schritt wurde mit den Erfahrungen vergangener Förderperioden eine Lokale Entwicklungsstrategie erarbeitet. Auf einer Mitgliederversammlung am 19. Juli 2022 wurde die Lokale Entwicklungsstrategie (LES) beschlossen. Mit dieser wiederum hat sich der Verein „Lokale Aktionsgruppe Börde“ als Leader-Region im Land Sachsen-Anhalt für die Förderperiode 2021 bis 2027 beworben. „Diese Bewerbung war erfolgreich und damit ist ein wichtiger Schritt getan. Die LAG Börde wurde mit einem Schreiben des Finanzministeriums vom 19. Dezember 2022 darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie für den zukünftigen Förderzeitraum 2023 bis 2027 als LEADER-Region anerkannt ist. Im Bescheid wurde ein Förderbudget für die Umsetzung von Projekten von mehr als neun Millionen Euro genannt“, berichtet Fabian Stakenwitz, Verbandsgemeindebürgermeister der Gemeinde Westliche Börde und stellvertretender Vorsitzender der LAG Börde. Er gehe davon aus, dass im II. Quartal des nächsten Jahres die ersten Anträge eingereicht werden können.

Viele Ideen und Projekte

Ein weiterer wichtiger Schritt ist nun die Etablierung des Leader-Managements. Die neuen Vorgaben sehen für ein Management eine Bevölkerungszahl von 30000 Einwohnern vor. Diese Zahl erreichen die Einheitsgemeinde Oschersleben und die Verbandsgemeinde Westliche Börde nicht, daher habe sich die LAG Börde mit der LAG Bördeland zusammengetan. „Es bleiben aber zwei separate Vereine bestehen, die jeweils ihrer eigenen Entwicklungsstrategie folgen. Es bestehen eigene Internetseiten und dennoch ist eine Vernetzung und der Austausch möglich“, so Stankewitz.

Wie Fabian Stankewitz weiter berichten kann, wurde in den vergangenen Monaten dankenswerter Weise mithilfe des Landkreises Börde das Leader-Management ausgeschrieben. Es liegt eine Bewerbung vor. Das wiederum bedeutet, dass das Leader-Management im Januar loslegen könnte.

Welche Schwerpunkte im Verlauf der Förderperiode gesetzt werden, sind in der Lokalen Entwicklungsstrategie festgehalten. Etliches ähnelt denen aus vorherigen Förderperioden. „Neu ist, dass auch der Bau von Feuerwehrgerätehäusern gefördert werden kann. Auch der Rückbau von Gebäuden solle ermöglicht werden“, so Stankewitz.

Laut Fabian Stankewitz würden bereits viele Ideen und Projektvorschläge aus der Region vorliegen, weitere Ideen und Projekte können bei der LAG eingereicht werden.

Schwerpunktthemen lassen sich beispielsweise unter den Überschriften „Erlebenswerte Börde“ mit dem Ziel, die Lebensqualität bis 2027 zu stärken, und „Wertschöpfung der Börde“, mit dem Ziel, die Wirtschaft zu stärken und die Landwirtschaft zu unterstützen, zusammenfassen.