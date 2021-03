Paula Schmidt und Andy Maurice Behrendt sind Schüler an der Oschersleber Musikschule Kurt Masur und proben für ihre Teilnahme am Wettbewerb "Jugend musiziert". Foto: Josephine Schlüer

Der renommierte Musikwettbewerb „Jugend musiziert“ in Oschersleben wurde wegen der Corona-Pandemie abgebrochen.

Oschersleben l Paula Schmidt fehlt das Publikum und die direkte Rückmeldung der Jury. Für ihre Teilnahme am diesjährigen „Jugend musiziert“- Wettbewerb musste sie ein Video produzieren. Einen großen Auftritt wird es diesmal nicht geben. Die 18-Jährige singt und wird dabei von Andy Maurice Behrendt auf dem Klavier begleitet. „Man muss so tun, als würde man vor einem Publikum auftreten“, sagt Paula. Das sei gar nicht so einfach. Vor Zuschauern gebe es einen Aufregungseffekt, der dann noch mal extra motiviert.



Acht Oschersleber Musikschüler nehmen teil

Die junge Hordorferin und Andy Maurice sind Schüler der Oschersleber Musikschule Kurt Masur. Insgesamt nehmen acht Schüler der Einrichtung am diesjährigen Wettbewerb „Jugend musiziert“ teil, weiß der Leiter der Einrichtung, Bernd Hohmann. Hohmann wurde Ende vergangenen Jahres vom Landesmusikrat zum Vorsitzenden des Landesausschusses „Jugend musiziert“ berufen (Volksstimme berichtete). Auch den Regionalausscheid organisiert Hohmann mit.



„2020 wurde der dreistufige Wettbewerb nach dem Regionalausscheid abgebrochen“, so der Schulleiter. Grund war die Pandemie. Im vergangenen Jahr hatten sich sehr viele Schüler der Oschersleber Musikschule laut Hohmann für den Landeswettbewerb qualifiziert, „aber dann ging es nicht weiter“, sagt der Schulleiter. Jetzt soll der Ausscheid wieder vollständig stattfinden, allerdings ohne Präsenzveranstaltungen oder Live-Übertragungen. „Die Wettbewerber schicken uns Videos mit ihren Darbietungen“, sagt Hohmann. Geplant sei, dass sich die Jurys die Videos auf einer Leinwand ansehen und bewerten. „Wegen Corona ist gerade alles anders“, sagt der Musikschulleiter. Die Beurteilung der Auftritte werde schwierig, da bei Videoaufnahmen viel von der Akustik verloren geht.



Weil man auf die Öffnung der Musikschulen nach den Winterferien gehofft habe, hätten die großen Musikschulen in Magdeburg und Halle darum gebeten, den Termin für den Regionalausscheid so weit wie möglich nach hinten zu verschieben, berichtet der Vorsitzende des Landesausschusses weiter. Aus diesem Grund werde der regionale Wettbewerb erst jetzt im März und nicht wie normalerweise im Januar organisiert. Darüber entscheidet sich, welche Teilnehmer es in den Landesausscheid schaffen. Paula Schmidt und Andy Maurice Behrendt sind als Team bereits zum dritten mal bei „Jugend musiziert“ dabei und schafften es bisher immer in die nächste Runde. Für Paula ist es die letzte Teilnahme am Wettbewerb. Die 18-Jährige absolviert in diesem Jahr ihr Abitur und wird darauf hin wahrscheinlich die Region zum Studieren verlassen.



Video ersetzt Präsenzveranstaltung

„Jugend musiziert“ sei der renommierteste Musikwettbewerb, den es in Deutschland gibt, sagt Bernd Hohmann. Als Mitorganisator des Regionalausscheids sammelt er derzeit die USB-Sticks, die Videos mit Darbietungen der Teilnehmer enthalten. Der Videowettbewerb ersetze den Präsenzwettbewerb vollständig, so Hohmann. „Wie das technisch alles umgesetzt werden soll, finden wir gerade heraus. Ich habe so etwas noch nie vorher gemacht“, so der Musikschulleiter weiter. Man sei gerade dabei auszuprobieren, welche Technik geeignet ist.



„Über die Videos erlebt man die Schüler mal ganz anders als auf einer großen Konzertbühne“, sagt Bernd Hohmann. Normalerweise kenne er die jungen Musikschüler immer nur aus dem Unterricht oder aus Wettbewerben. „Doch über die Videos bekommt man einen Einblick in das heimische Umfeld der Kinder und Jugendlichen. Das ist ganz schön.“ Eine Live-Bewertung der Jury kann es beim diesjährigen Format des Ausscheids nicht geben. Die Jurymitglieder werden sich die Beiträge ansehen und die Teilnehmer anschließend schriftlich über ihr Ergebnis informieren. „Normalerweise ist das Schöne und Seltene an dem Wettbewerb, dass die Teilnehmer ein persönliches Feedback direkt von einer Expertenjury erhalten und nicht nur eine Punktzahl“, weiß Bernd Hohmann. Das falle nun leider weg. Die Fragen, was gefallen hat und was nicht, wo man sich verbessern kann – sie bleiben in der Pandemie unbeantwortet. Hohmann: „Man lebt ja letztendlich vom Publikum." Auch dem musikalischen Duo Paula und Andy Maurice fällt das schwer, nicht nur im Wettbewerb. “ Wir motivieren uns natürlich auch über das Feedback„, sagt Paula. Dennoch fühlen sich die beiden gut auf den Ausscheid vorbereitet, so die junge Hordorferin. Neben dem regulären Unterricht treffen sich Paula und Andy Maurice häufig in der Freizeit für gemeinsame Proben. Ob sie und die weiteren sechs Teilnehmer aus der Musikschule Kurt Masur es in den Landesausscheid schaffen, entscheidet sich am kommenden Wochenende.



Kein persönliches Gespräch zwischen Jury und Künstler

Aus der Region Magdeburg, wozu das Jerichower Land, der Landkreis Börde, Landkreis Harz, Salzlandkreis und die Stadt Magdeburg gehören, seien nach Angaben von Bernd Hohmann bisher etwa 150 Teilnehmer für den Regionalausscheid angemeldet. Die Schüler der Oschersleber Musikschule Kurt Masur nehmen in den Kategorien Solo-Gitarre, Klavier vierhändig, Gesangsduett und Flöten teil. „Normalerweise sind es mehr Teilnehmer von der Oschersleber Musikschule.“ Das hänge auch immer ein bisschen von den Kategorien ab. Diese würden sich jedes Jahr ändern, so der Schulleiter.



Für die Regionen Altmark und Dessau ist der Regionalausscheid bereits abgeschlossen. „Magdeburg und Halle sind jetzt am Wochenende dran“, so Hohmann. Es bleibt also spannend. Der Landesausscheid findet nämlich bereits in der darauffolgenden Woche statt. Eine andere Jury wird dann die eingeschickten Aufnahmen erneut bewerten, die für den Regionalausscheid eingereicht wurden und ermitteln, wer es in den Bundesausscheid schafft.