Erneut wird die Hornhäuser Straße in Oschersleben für den Fahrzeugverkehr zum Nadelöhr. Kraftfahrer müssen Umleitungen in Kauf nehmen.

Oschersleben - Kraftfahrer werden vermutlich in Oschersleben erneut auf eine harte Probe gestellt. Nicht nur, dass die Deutsche Bahn im Zuge von Bauarbeiten an der Bahnstrecke Blumenberg – Halberstadt in den nächsten Wochen mehrere Bahnübergänge in Oschersleben und den Ortsteilen sperrt, auch der Kreisverkehr an der Hornhäuser Straße im Oschersleber Stadtzentrum ist ab Montag dicht.