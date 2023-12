Oschersleben - Fachkräftemangel, hoher Zeitdruck, viel Bürokratie – der Pflegebereich hat derzeit mit vielen verschiedenen Problemen zu kämpfen. Da können zwischenmenschliche Bedürfnisse des Patienten in den Hintergrund geraten. Um diese allerdings nicht zu vernachlässigen, setzen Pflegedienste Personen ein, die als sogenannte Alltagsbegleiter oder auch Betreuungsassistenten tätig sind.

„Viele machen das“, bestätigt die Pflegedienstleiterin des ambulanten Pflegedienstes der Johanniter in Oschersleben, Nancy Lessow. „In welchem Umfang sie eingesetzt werden, ist bei jedem Pflegedienst unterschiedlich“, so Lessow.

Alltagsbegleiter leisten keine Pflege am Patienten

Grundsätzlich übernehmen Alltagsbegleiter keine pflegerische Versorgung. Sie müssen die Pflegebedürftigen also beispielsweise nicht waschen oder Verbände wechseln. Dagegen steht eine Unterstützung bei alltäglichen Dingen im Vordergrund. „Die Betreuungsassistenten helfen, um etwa Patienten zu den Ärzten zu begleiten und um die Angehörigen zu entlasten“, so Lessow. Eine Alltagsbegleitung könne man aber bei den Johannitern im vollen Umfang nicht absichern. „Sie sind im ambulanten Bereich weniger gefragt. Die Leute brauchen hier in erster Linie eine Behandlungspflege und Hilfe beim Hauswirtschaften“, erklärt Lessow.

„Nicht nur der Bedarf an Pflegekräften, sondern auch an Alltagsbegleitern ist da“, sagt dagegen der Geschäftsführer des Pflegedienstes „Vita Con Sana“, Steffen Rogge. Das Unternehmen aus Wernigerode ist auch in Oschersleben aktiv. Sowohl bei den Pflegekräften als auch bei den Alltagsbegleitern sei es demnach eine Herausforderung, Mitarbeiter zu finden. „Unsere Schwierigkeit ist immer, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass es Alltagsbegleiter gibt. Sie haben dann natürlich auch Berührungsängste“, so Rogge. Dabei hätten Patienten mit dieser Hilfe die Möglichkeit, ein „normales Leben zu führen, ohne ständig daran erinnert zu werden, dass sie viele Dinge nicht mehr können“. Wie der Geschäftsführer mitteilt, gebe es immer mehr Anfragen von pflegebedürftigen Menschen nach solchen Alltagsassistenten.

So sucht der Pflegedienst aus Wernigerode etwa gerade nach einem Begleiter für einen 33-jährigen querschnittsgelähmten Mann aus Oschersleben in häuslicher Pflege „In dem Fall hat es viel mit Handreichungen zu tun“, erklärt Pflegedienstleiterin Andrea Hildebrandt. Dem Patienten soll aber auch etwa bei Arztbesuchen, Einkäufen, Kinobesuchen oder andere Ausflügen zur Seite gestanden werden. Voraussetzungen für den Job gebe es keine, Erfahrungen in der Pflege seien aber von Vorteil. „Zwischen dem Patienten und dem Alltagsbegleiter muss es zwischenmenschlich passen. Das ist das Wichtigste“, betont Steffen Rogge. Das gelte demnach bei allen Einsätzen von Betreuungsassistenten.