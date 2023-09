Gröningen - Auffallend viele kleine und jugendliche Feuerwehrleute waren am vergangenen Sonnabend in Gröningen unterwegs. Etwa 110 Kinder- und Jugendliche der sechs Jugendfeuerwehren und fünf Kinderfeuerwehren der Verbandsgemeinde Westliche Börde absolvierten den diesjährigen Orientierungsmarsch. Nach Kloster Gröningen im Vorjahr haben nun die Kameraden der Gröninger Ortsfeuerwehr gemeinsam mit der Verbandsgemeindewehrleitung die passenden Rahmenbedingungen für den Wettbewerb geschaffen.

Auf einer 6,5 Kilometer langen Strecke, die sich durch das Stadtgebiet zog, waren neun Stationen verteilt. An den Stationen wurde einerseits das Wissen über die Feuerwehr abfragt, andererseits musste auch Geschicklichkeit bewiesen werden, kamen aber Spiel und Spaß ebenso nicht zu kurz.

„Jede teilnehmende Feuerwehr hatte im Vorfeld eine Station vorbereitet und auch durchgeführt. Alle Teilnehmer hatten viel Spaß und freuten sich über die kreativ, actionreichen und spannend gestalteten Stationen“, berichtet Verbandsgemeindejugendwartin Katrin Mast.

Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz, Gemeindewehrleiter Mathias Langer und sein Stellvertreter Clemens Köhler machten sich an den einzelnen Stationen ein Bild darüber, wie die Mädchen und Jungen die Aufgaben meisterten.

Gegen 12.30 Uhr fanden sich nach und nach die teilnehmenden Kinder- und Jugendwehren am Feuerwehrgerätehaus in Gröningen wieder ein. Pünktlich um 12.30 Uhr fanden sich nach und nach alle Teilnehmer wieder am Gröninger Feuerwehrgerätehaus ein. Hier waren inzwischen auch die Kameraden der Feuerwehr Großalsleben samt ihrer Gulaschkanone eingetroffen.

Darin hatten sie das Lieblingsgericht wohl aller Kinder gekocht: Nudeln mit Tomatensoße gekocht.

Nach dem Essen folgte die Siegerehrung. Dafür war auch Thomas Erhardt vom Feuerwehrverband Börde, Fachbereich Jugendfeuerwehr, Thomas Erhardt, gekommen. Er überreichte Katrin Mast als Geschenk einen Wanderpokal für die Kinderfeuerwehr.

Diesen Wanderpokal konnte die Kinderfeuerwehr aus Kloster Gröningen entgegennehmen. Den Wanderpokal der Jugendfeuerwehr nahm der Feuerwehrnachwuchs aus Wulferstedt entgegen.

Die Gemeindejugendfeuerwehrwartin Katrin Mast konnte am Ende des Tages feststellen, dass der Orientierungsmarsch ein voller Erfolg war. Auch, weil die Planung für diesen Tag über mehrere Beratungen lief. Die Hauptkoordination lag in den Händen von Katrin Mast.

Thomas Erhardt überreicht Katrin Mast den Kinderwanderpokal. Foto: Feuerwehr

An den Stationen wurde auch das Wissen rund um die Feuerwehr abgefragt. Fotos: Katrin Mast

„Ich habe verschiedene Aufgaben verteilt. Jeder hat seinen Aufgabenbereich intensiv vorbereitet und auch abgearbeitet. Die Mitarbeit und die Gestaltung des Orientierungslaufs verliefen problemlos. Dies hat man am Samstag gemerkt: Es war für alle ein schöner Tag“, so Katrin Mast.

Sie bedankt sich bei der Verbandsgemeinde für die finanzielle Unterstützung und bei allen Betreuern, Helfern, Mitgliedern der Feuerwehr, eben allen, die zu diesem gelungenen Tag beigetragen haben.