Der Förderverein der Grundschule Osterweddingen hatte zum Aktionstag in den Schulgarten eingeladen. Was alles geplant ist.

Osterweddingen. - Zu einem „Aktionstag Schulgarten“ hatte der Förderverein der Grundschule Osterweddigen aufgerufen. Dessen Vorsitzende Liane Samland freute sich über die rege Beteiligung.

Über 30 Eltern und Kinder aus Kita und Grundschule Osterweddingen trafen sich auf dem 500 Quadratmeter großen Gelände.

Dass es überhaupt einen Schulgarten gibt, ist eigentlich nicht üblich, weil der Schulgartenunterricht vor 16 Jahren abgeschafft wurde. Vom Förderverein organisiert, wurde der alte Garten vor einigen Jahren mit Hilfe aller Eltern neu strukturiert, um den Jüngsten mit dessen Nutzung die Natur nahezubringen. Beim jüngsten Aktionstag wurden die vorhandenen Hochbeete umgesetzt und mit Erde aufgefüllt. Außerdem trugen die fleißigen Helfer auf einer vorhandenen Rasenfläche die Grasnarbe ab, gruben das Erdreich um und legten neue Beete an.

Am 17. April wird schließlich im Schulgarten der erste Pflanztag stattfinden. Pflanztage gibt es drei im Jahr, so wird der Garten ganzjährig genutzt. „Dann werden die Kinder in einer ersten Pflanzung unter anderem Kartoffeln, Rote Beete, Kohlrabi, Gemüsezwiebeln, Schwarzwurzeln, Radieschen und Möhren einbringen“, kündigte Liane Samland an. Geplant ist auf ganz besonderen Wunsch der Kinder auch das Pflanzen einer Naschecke mit Johannisbeeren und Brombeeren. „In der Grundschule haben wir auch eine Koch- und Back-AG, die das Geerntete mit verwenden könnte“, meinte Samland.

Auch die Kita „Abenteuerland“ in Osterweddingen hat den Schulgarten für sich entdeckt und nutzt ihn alle zwei Wochen.

Bereits im Vorfeld des Aktionstages Schulgarten hatten verschiedene Ortschaften des Sülzetals am Amazon-CleanUp-Day teilgenommen und im Wettbewerb mit anderen Orten Deutschlands Müll gesammelt. Aufgrund des meistgesammelten Mülls erreichte die Ortschaft Osterweddingen den ersten Platz und erhielt als Gewinn eine von Amazon gesponserte Vier-Jahres-Mitgliedschaft in der „Gemüse-Ackerdemie“. Diese ist ein Bildungsprogramm, welches Kinder für Natur und Nachhaltigkeit begeistern soll.

Die Kinder des Hortes und der Grundschule sowie der Kita Osterweddingen sollen nun in der „Gemüse-Ackerdemie“ lernen, woher das Essen auf den Tellern kommt, unmittelbar erfahren, wie aus einem Samenkorn Gemüse wird. „Die Jungen und Mädchen übernehmen somit gemeinsam Verantwortung für ihren ,Acker’ und verstehen, welche Wirkung ihr Handeln hat. Im Garten begreifen sie natürliche Zusammenhänge, blicken über den eigenen Tellerrand und erforschen aktiv ihre Umgebung“, sagte Liane Samland.