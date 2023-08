Sie sind vielfach ein Ärgernis für Eigentümer und Anwohner: illegal gesprühte Graffitis an Häuserwänden, Bushaltestellen oder Brücken. Während sich die Suche nach den Tätern meist schwierig gestaltet, kann die Stadtverwaltung bei der Entfernung, die mit hohen Kosten verbunden ist, nur in bestimmten Fällen eingreifen.

Sie sind in Oschersleben an vielen Stellen zu finden: illegal gesprühte Graffitis.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oschersleben - Ob an Häuserwänden, Bushaltestellen oder Brücken: Wie in vielen anderen Orten der Region kommt es auch in Oschersleben immer wieder vor, dass Graffiti-Sprayer illegal ihrer Schmierereien und Parolen hinterlassen. Und das passiert meist sehr zum Ärgernis der Eigentümer.