Emmeringen - Dass sich Lutz Bittner nicht nur für die Heimatgeschichte interessiert, sondern diese auch aktiv sammelt, merkt man spätestens, wenn er die Tür zu seinem Büro öffnet. In seinem Privatarchiv stapeln sich neben Büchern auch zahlreiche Fotos und andere Zeitdokumente aus Oschersleben und der Region.

Diese schlummern allerdings nicht in Kisten. Der Emmeringer teilt sie regelmäßig in der Facebook-Gruppe „Kreis Oschersleben früher und Heute !!!“. In der von Marko Schmidt und Sandy Gang vor drei Jahren gegründeten Gruppe präsentieren die Mitglieder historische Erinnerungsstücke aus dem Kreis Oschersleben, aber auch aktuelle Fotos aus der Bodestadt. Mittlerweile sehen die Beiträge über 3.100 Follower, und Lutz Bittner wurde als dritter im Bunde als sogenannter Gruppenexperte ernannt. „Ich bin den Administratoren dieser Gruppe dankbar dafür, dass sie sich für diese so stark gemacht haben. Ich bin im Januar letzten Jahres eingestiegen, seitdem haben wir die Mitgliederzahlen mehr als verdoppelt. Wir haben ein reges Interesse an geschichtlichen Themen“, schildert der Emmeringer. Es habe sich demnach ein richtiges Netzwerk gebildet und damit die Ideen für gleich mehrere Veranstaltungen zur Heimatgeschichte in den kommenden Monaten.

Start einer Vortragsreihe in Oschersleben

So soll bereits Mitte Mai eine Vortragsreihe zur Geschichte von Oschersleben starten. Konkret wird es am 15. Mai 2024 um 18 Uhr in der Kirche in Emmeringen um die AGO-Flugzeugwerke gehen, das eine Besiedelungswelle in die Region ausgelöst habe. „Emmeringen ist zu einem Drittel durch die AGO entstanden“, weiß Bittner. Durch den Vortrag führt dabei René Scheer, der ein Buch über das ehemalige Unternehmen geschrieben hat. Laut Bittner sind an dem Abend schon fast alle 60 Plätze belegt. Ein weiterer Vortrag am 12. Juni 2024 in der Puschkinschule thematisiert dann die Schulen der AGO. Weitere Termine zur Vortragsreihe sollen folgen.

Die Interessengruppe hat zudem angekündigt, eine Ausstellung über die Oschersleber Kaufmannsfamilie Köppel zu initiieren, die ab 1886 eine Buchhandlung mit Schreibwaren und eine Musikalienhandlung in der Innenstadt betrieb. Laut Bittner ist die Schau ab Oktober 2023 für mehrere Wochen im Museum Oschersleben geplant. Zusammen mit Steffi Gauss und in Kooperation unter anderem mit dem Landesheimatbund und dem Stadtarchiv steckt er gerade mitten in den Vorbereitungen. Stück für Stück werden die Exponate, wie Bilder, Fotos sowie Bördetrachten und Taufkleider der Familie, zusammengetragen. Ziel sei es, die Einwohner für die Stadtgeschichte zu begeistern. „Was wir brauchen, ist eine Identifikation der Bürger. Und die Köppels kannten ja alle, auch wenn sie dort nur ihren Pionierfüller gekauft haben“, so Bittner. Aufgrund des umfangreichen Materials habe man keine Bedenken, die Ausstellung „gut zu füllen“. Betreut werden soll die Schau von ehrenamtlichen Helfern. Dank der Facebook-Gruppe hätten sich schon rund 20 Freiwillige gemeldet, weitere seien aber gerne gesehen.

Das gilt auch für eine Ausstellung im Januar 2025 in der Kleinen Galerie über den Künstler Otto Fricke, der laut Bittner einer der bekanntesten Oschersleber Maler war. Ohne die Facebook-Gruppe wären diese Veranstaltungen wohl kaum zu stemmen.