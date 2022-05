Wie Flüchtlinge aus der Ukraine in Oschersleben Deutsch lernen

Eine Voraussetzung, um in Deutschland arbeiten zu können, ist für Zugewanderte der erfolgreiche Abschluss eines Integrationskurses. Die ersten Ukrainerinnen drücken deshalb jetzt auch in Oschersleben die Schulbank. Warum der Start für dieses Projekt nicht ganz einfach, erklärt Sylvia Wolf.

Aufmerksam hören die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Integrationskurs zu, wenn Joachim Sundmacher ihnen die Kniffe der deutschen Sprache anschaulich verdeutlicht. Die Frauen in der ersten Reihe kamen erst kürzlich aus der Ukraine.

Oschersleben - Wochentäglich ab Mittag drückt derzeit eine Reihe Erwachsener aus verschiedenen Herkunftsländern die Schulbank in der Kreisvolkshochschule (KVHS) in Oschersleben. Sie lernen hier – als Anfänger – Kniffe und Feinheiten der deutschen Sprache, werden aber gleichzeitig auch in die deutsche Kultur eingeführt. „Wie immer Hallo und guten Tag“, begrüßt deshalb Lehrer Joachim Sundmacher die Teilnehmer des Integrationskurses.