Wie geht es weiter in der Westlichen Börde?

Das Jahr 2022 ist Geschichte, das Jahr 2023 hat begonnen. Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz blickt im Interview mit der Volksstimme zurück und in die Zukunft. Teil 1 des Interviews.

Volksstimme: Fangen wir das Interview zum Jahresrückblick mit der Zukunft an. Der Verbandsgemeinderat hat den Termin für dieBürgermeisterwahl festlegt. Am 24. September wird gewählt. Steht Ihr Name auf der Kandidatenliste?