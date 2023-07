In der Verbandsgemeinde Westliche Börde gibt es 13 Spielplätze. Wie gut sind diese? Was haben sie zu bieten? Kommen Kinder und vielleicht auch Erwachsene hier auf ihre Kosten? Am besten kann wohl ein Kind diese Fragen beantworten. Die zehnjährige Jody wurde zum Spielplatztester und hat diese mit einem Punktesystem bewertet.

Gemeinde Westliche Börde - Ja, das Enkelkind möchte Omas Assistentin sein und „opfert“ dafür einen Ferientag. Ehe es los geht, wird eine Route festgelegt, um alle 13 Spielplätze effektiv anfahren zu können. Wir starten in Üplingen und damit in einem der kleinsten Orte in der Verbandsgemeinde Westliche Börde. Üplingen gehört zur Großgemeinde Ausleben.

Spielplatz Üplingen

Frisch gemäht, präsentiert sich der Tummelplatz, der erst 2019 mithilfe von Leader-Fördermitteln entstanden ist. Er bietet eine Schaukel, Klettergerüst, Trampolin, Spielhaus, an dem auch geklettert werden kann, Fußballtor und Basketballkorb. Er kann von kleineren und größeren Kindern genutzt werden, ein Mülleimer ist vorhanden, auch Sitzgelegenheit für Erwachsene, der „Grüne Stammtisch“ hat ein Weidentipi angelegt.

Jody vergibt 8 von 10 Punkten.

Spielplatz Warsleben

Hier finden Kinder ein Karussell, Klettergerüste, Rutsche, Schaukel, Fußballtor, Wippe, Mülleimer und Sitzgelegenheiten sind ebenso vorhanden. Auch dieser Spielplatz der Großgemeinde Ausleben konnte 2019 mithilfe von Leader-Fördermitteln mit neuen Attraktionen ausgestattet werden.

Jody vergibt auch hier 8 von 10 Punkten.

Spielplatz Ottleben

Dieser Spielplatz der Großgemeinde Ausleben befindet sich im Schlosspark direkt am Schloss Trautenburg. Der Spielplatz wurde ebenfalls 2019 mit neuen Spielgeräten mithilfe von Leader-Fördermitteln ausgestattet. Es gibt ein Klettergerüst mit Rutsche, Schaukel, Spielhaus, Klettergerüst, Trampolin, Sitzgelegenheit und Mülleimer fehlen nicht.

Jody vergibt in Ottleben 7,5 von 10 Punkten.

Spielplatz Hamersleben

Wir sind in der Gemeinde Am Großen Bruch angekommen. Auch wenn aktuell neben dem Hamersleber Spielplatz sich die Baustelle für die neue Grundschule befindet, ist Jody vom Spielplatz und dem angrenzenden Malinshof mit Huppekästchen, Tischtennisplatte und Fitnessgerät begeistert. Auf dem Spielplatz können die Kinder im Sandkasten, der abgedeckt werden kann, spielen, können wippen, klettern, rutschen, auf einem Trampolin hüpfen und schaukeln. Es gibt Bänke zum Verweilen.

Huppekästchen gibt es auf Malinshof in Hamersleben. Foto: Yvonne Heyer

Jodys Urteil: Der Spielplatz ist perfekt für Jung und Alt, deshalb 10 von 10 Punkten.

Spielplatz Neuwegersleben

Vom Spielplatz Neuwegersleben ist nur noch eine Wippe und eine Schaukel übrig geblieben. Ein altes Spielgerät musste entfernt werden. Im Haushalt 2023 ist Geld für ein neues Spielgerät eingestellt.

Jody ist enttäuscht und vergibt 2 von 10 Punkten.

Spielplatz Gunsleben

Erst vor wenigen Wochen ist dieser Spielplatz für das kleine Dorf in der Gemeinde Am Großen Bruch eingeweiht worden. Auch hier halfen Fördermittel aus dem Leaderprogramm bei der Realisierung. Seilrutsche, Kletterspinne, Schaukeln, Rutsche laden die Kinder zum Toben ein. Sitzgelegenheiten und der Mülleimer fehlen nicht.

Ein toller Spielplatz ist in Gunsleben entstanden. Es lohnt sich, ihn zu erobern. Foto: Yvonne Heyer

Die Testerin ist begeistert und vergibt 11 von 10 Punkten.

Spielplatz Wulferstedt

Klettergerüst, Nestschaukel, andere Schaukeln, Rutsche und Wippe sind von vielen Bäumen umgeben und sorgen für Schatten. Das Areal ist komplett umzäunt und bietet Schutz vor allem für kleinere Kinder. Bänke und Mülleimer sind vorhanden.

Für diesen Spielplatz gibt es von Jody 8 von 10 Punkten.

Spielplatz Großalsleben

Wir sind in der Stadt Gröningen angekommen. Im Ortsteil Großalsleben ist das Areal „Unter den Linden“ ein echter Generationenspielplatz, der dank einer Bürgerinitiative und mithilfe von Fördermitteln errichtet werden konnte, zu finden. Das weitläufige Gelände wurde erst vor wenigen Wochen offiziell eingeweiht. Schachbrett, Matschanlage, Seilrutsche, Schaukel, Wipptiere, Trampolin, Fitnessgeräte, und Tischtennisplatte laden Familien ein, hier gemeinsam Zeit zu verbringen.

Es gibt 9 von 10 Punkten.

Spielplatz Kloster Gröningen

Der Spielplatz nach historischem Vorbild der St. Vitus Kirche ist erst im vergangenen Jahr eingeweiht worden. Großer Sandkasten, Schaukeln, Hängematte sind genauso vorhanden, wie eine besondere Kletterlandschaft aus hochwertigem Holz. Der Kletterparcours endet mit einer Rutschpartie.

Jody ist mit ihren zehn Jahren bereits etwas zu groß für diesen Spielplatz und vergibt 8 von 10 Punkten.

Spielplatz Krottorf

Im Schatten der historischen Burg ist dieser Spielplatz mit Rutsche, Kletterturm, Schaukeln, Sandkasten, Trampolin, Wipptieren und Wippe zu finden. Sitzgelegenheiten und Mülleimer sind vorhanden.

Für diesen Spielplatz werden 7,5 von 10 Punkten vergeben.

Spielplatz Edelhof

Der Spielplatz auf dem Edelhof gehört zur hier ansässigen Kita der Diakonie und ist erst 2022 fertig gestellt worden. Er ist nur bedingt öffentlich. Vom 1. April bis 30. September können Kinder hier von 16.30 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr spielen.

Dieser Spielplatz wurde von Jody nicht getestet.

Bode-Spielplatz Gröningen

Gröningen wird von der Bode und dem Mühlgraben durchzogen. Das Thema Wasser, speziell die Bode, lassen sich als Gestaltungselement wiederfinden. An einer Kletterlandschaft sind deutlich die Buchstaben „Bode“ zu erkennen. Auf dem weitläufigen Areal gibt es Spiel und Spaß dank Seilrutsche, Kletterelemente, Nestschaukel, Reifenschaukeln, Rutsche und Sandkasten.

Die Gestaltung des Bode-Spielplatzes ist sehr gelungen. Hier können sich Kinder unterschiedlichen Alters austoben. Foto: Yvonne Heyer

Von der Spielplatztesterin gibt 9,5 von 10 Punkten.

Spielplatz Kroppenstedt

„Der Spielplatz Kroppenstedt ist perfekt“, so das Urteil der Zehnjährigen. Er bildete das Schlusslicht unserer Reise. Hier wurden tatsächlich gleich mehrere Kinder und eine Oma angetroffen. Das weitläufige Areal bietet viele verschiedene Spielgeräte. 2018 konnte der Spielplatz mithilfe von Fördermitteln erweitert werden. Leider blieb nur wenig Zeit zum Austesten, Regen setzte dem Spaß ein Ende.

Trotzdem vergibt Jody 10 von 10 Punkten.

Fazit

Am Ende des Tages stellt die Spielplatztesterin fest, dass alle Spielplätze sehr sauber waren. Hin und wieder musste jemand unbedingt sein Kaugummi an die Rutsche kleben und eine Liebesbotschaft oder dumme Sprüche im Innern eines Kletterturmes hinterlassen. Gemeinsam haben wir uns gewundert, dass wir nur auf zwei Spielplätzen Kinder angetroffen haben. Einig sind sich Enkelkind und Großeltern in ihrem Urteil: In der Verbandsgemeinde Westliche Börde gibt es wirklich schöne Spielplätze.

Schaukeln und Rutschen gibt es auf jedem Spielplatz. Foto: Yvonne Heyer

In jedem Fall haben die Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde in den vergangenen Jahren viel Geld in die Hand genommen, um ihren jüngsten Bewohnern Spiel und Spaß zu bieten. Jeder Spielplatz hat auf seine Art etwas zu bieten, auch für unterschiedliche Altersgruppen. Die Eltern sind herzlich eingeladen, auch mal eine Rundreise über die Spielplätze zu starten und sie zu testen.