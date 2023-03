Naturschutz Wie Helfer aus Oschersleben bei der Krötenwanderung unterstützen

Viel früher als in den Vorjahren hat in Oschersleben die jährliche Krötenwanderung begonnen. Bis Mai sichern nun Zäune den Weg der Lurche zu ihren Laichplätzen. Was Autofahrer in der Zeit beachten müssen