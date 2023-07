Vor 120 Jahren hat die erste Drogerie in Hötensleben eröffnet. Ein Blick in die Geschichtsbücher der Gemeinde.

Die Adler-Drogerie in der Poststraße in früherer Zeit.

Hötensleben - 120 Jahre ist es her, dass in Hötensleben die Erfolgsgeschichte der Drogerie Winter begann. Dieses Kapitel der Ortsgeschichte wurde für ein volles Jahrhundert fortgeschrieben, ehe das Geschäftsmodell der Drogerie auf dem Dorf wieder aus der Zeit fiel. 1903 pachtete ein gewisser Hermann Winter (1873–1957) in der Poststraße in Hötensleben das Ladengeschäft von Malermeister Deicke wandelte es um – nämlich in eine Drogerie.