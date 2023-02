Der Breitbandausbau in Ausleben soll nach der Winterpause wieder starten. Der Ortsbürgermeister erklärt, wie.

Wie in Ausleben der Netzausbau weitergehen soll

In Ausleben müssen Leerrohre neu verlegt werden.

Ausleben - Mit Start in die 9. Woche dieses Jahres (27. Februar) sollen die Tiefbauer in die Großgemeinde Ausleben zurückkehren, um die Arbeiten am Breitbandausbau fortzusetzen.