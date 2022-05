Malteser-Projekt Wie Integration in einem Schrebergarten in Oschersleben gut funktionieren kann

Bienen summen, eine Schaukel hängt am Apfelbaum und in dem Gartenhäuschen wird Kaffee gekocht. Der Interkulturelle Garten der Malteser in Oschersleben bietet Platz und Vielfalt für jeden, der ein bisschen Natur genießen, Kräuter ernten oder in einer Kaffeerunde sein Herz ausschütten will.