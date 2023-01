Wie man Schöffe beim Oschersleber Amtsgericht wird

Oschersleben - vs I Im ersten Halbjahr 2023 werden bundesweit Schöffen und Jugendschöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 gewählt. Auch in der Stadt Oschersleben werden Frauen und Männer gesucht, die am Amtsgericht Oschersleben und Landgericht Magdeburg als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen, meldete die Stadt.

