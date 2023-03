Die Landstraße 101 in Krottorf muss dringend saniert werden. Über das Wie gehen allerdings die Meinungen auseinander.

Wie soll es mit der L101 in Krottorf weitergehen?

Gröningen/Krottorf - Der Zufall wollte es, dass am Sitzungstag des Haupt- und Finanzausschusses Gröningen Vertreter der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) zu Gesprächen in der Verwaltung der Verbandsgemeinde Westliche Börde weilten. Ihnen drückte Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz einen Antrag der Unabhängigen Fraktion des Stadtrates Gröningen in die Hand.