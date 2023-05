Für die wohl beliebteste Süßspeise im Frühjahr und Sommer muss in Oscherslebentiefer in die Tasche gegriffen werden, Die Nachfrage nach Schoko, Vanille und Co. scheint aber ungebrochen. Ein Ausflug in die Oschersleber Eiscafés.

Bei gutem Wetter herrscht in den Eisdielen Hochbetrrieb, obwohl der Preis pro Kugel zuletzt angestiegen ist. Auch Maya vom Eiscafe am Markt in Oschersleben hat alle Hände voll zu tun.

Oschersleben - In dieser Woche ist der Frühling wohl endgültig in Oschersleben angekommen. Spätestens jetzt sollte die Lust auf eine der beliebtesten Süßspeisen in der warmen Jahreszeit bei jedem geweckt worden sein. Und das, obwohl der Preis für eine Kugel Eis fast überall spürbar teurer geworden ist. Zum Start in die Eis-Saison 2023 hat die Volksstimme einige Eiscafés in der Region besucht. Auf der Suche nach dem leckersten Eis, ungewöhnlichen Eissorten und Geheimtipps.