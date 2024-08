Freibäder im Landkreis Börde Wie viel Andrang in den Freibädern in Oschersleben und Wanzleben herrscht

In den Schwimmbecken in Oschersleben und Wanzleben herrscht derzeit Hochbetrieb. Wie fällt die Halbzeit-Bilanz in dieser Saison in den beiden Städten aus?