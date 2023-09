Wulferstedt - Sabine Prestel und Udo Giest sind kein „altes Ehepaar“. Erst 2019 haben sich die Ur-Berliner, er stammt aus dem Westen der Stadt, sie aus dem Osten, kennengelernt. Wenn sie schon zusammenziehen, dann sollte es ein kleines Häuschen sein.

Aber in Berlin und im immer größer werdenden Speckgürtel ist selbst ein kleines Häuschen eben nicht bezahlbar. „Udo muss immer was zu tun haben und da für uns beide der Ruhestand begann, war der Wunsch nach einem Haus schon groß. Und wir wollten aus Berlin raus. Berlin ist voll, Berlin ist liebenswert, aber nicht lebenswert“, erzählen die Neu-Wulferstedter. Die Suche auf Immobilienplattformen des Internets begann, eher unbewusst. Sabine Prestel stieß auf ein Haus in Wulferstedt. Der Giebel mit der Gaube hatte es ihr angetan. Sie zeigte ihrem Udo das Bild, er war begeistert. Schnell war der Makler kontaktiert und ein Termin vereinbart. An einem Wochenende sahen sie sich das Haus, den alten Konsum von Wulferstedt an. Ganz entspannt fuhren sie hierher. Udo kannte von seinen Motorradtouren den Harz. Natürlich haben sich die Beiden über das Dorf informiert, über die rege Vereinsarbeit. Am Ende stand die Fragen: Zu groß? Zu viel zu tun? Eigentlich sind es ja zwei Häuser. Der Kaufmannsladen bekam irgendwann einen Anbau mit Schmiede. Beim Rückweg zum Auto war es der Blick zurück auf das Haus mit der Gaube im Giebel.

Im November 2020 haben sie das Haus angeschaut und Anfang 2021 gekauft. Anfangs waren beide noch in Berlin berufstätig, kamen nur an den Wochenenden, um ihren Umzug vorzubereiten. Auf einer Baustelle wollten sie nicht leben. Dank Udos handwerklichen Geschicks, er war mal Elektriker, machten sie bis auf wenige Ausnahmen alles selbst, holten Schicht für Schicht Tapete von den Wänden. Nun wohnen die beiden Ur-Berliner, 64 und 65 Jahre alt, im alten Konsum in der oberen Etage. Nein, die untere Etage wird nicht wieder ein Konsum. Das betonen Sabine Prestel und Udo Giest ausdrücklich. Auch wenn Udo Giest das alte Konsum-Logo aufleben ließ. „Wir wollten uns in der Nachbarschaft vorstellen und haben sie eingeladen. Udo hat das alte Logo gefunden, daraus ein beleuchtetes Schild gebastelt und es ans Tor gehängt“, erzählt Sabine Prestel.

In der unteren Etage des alten Gebäudes wird die „Spaßetage“ mit Sauna und so weiter entstehen. Man könne nirgends so kreativ sein, wie an einem Haus. Darin sind sich die ehemaligen Ur-Berliner einig. Aber für die Gestaltung der unteren Etage nehmen sie sich trotzdem Zeit. Sie haben eine schöne Wohnung und natürlich wollen sie auch ihren Ruhestand genießen.

Auf alle Fälle ist den Wulferstedtern schnell aufgefallen, dass nach 50 Jahren endlich die Jalousien des Konsums nicht mehr geschlossen sind.

Genau dieser Blick auf den „alten Konsum“ war die Entscheidung für das Haus. Vor allem die Gaube fanden die Ur-Berliner schön. Foto: Yvonne Heyer

Das Wohnen in dem alten Konsum-Haus hat ein einziges Manko. Es direkt an der Kreisstraße mit dem „guten, alten“ Kopfsteinpflaster. Die Straße ist viel befahren. „Das ist wie an der Hauptverkehrsader in Berlin-City“, meint Udo Giest. Deshalb plädieren auch beide dafür, dass die Straße, wenn sie saniert wird, eine Asphaltdecke bekommt.

Das ursprüngliche Gebäude (links) bekam einen „Anbau". Die gesamte untere Etage war später der Wulferstedter Konsum. Repro: Prestel

Ansonsten tut ihnen die Ruhe auf dem Dorf gut. Sie sind hier angekommen und fühlen sich angenommen. Udo Giest singt gemeinsam mit anderen Wulfestedtern im Badelebener Männerchor. Gemeinsam engagieren sie sich in der Interessengemeinschaft Heimatstube. Haben bei den Öffnungstagen Anfang September schon fleißig mitgemischt und geholfen.