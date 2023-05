Gärtner der Kleingartenanlage „Erholung“ in Oschersleben wollen ihre eigene Bienenzucht starten. Noch in diesem Sommer soll das Imker-Projekt losgehen. Bis dahin muss noch einiges vorbereitet werden.

Oschersleben - In den Parzellen der Kleingartenanlage „Erholung“ in Oschersleben wird es bald wieder vermehrt summen und surren. Denn die Mitglieder des Gartenvereins wollen noch in dieser Saison mit dem Imkern starten und ihren eigenen Honig produzieren. Ein konkreter Starttermin für dieses Projekt steht allerdings noch nicht fest. Noch sei der Vorstand mitten in den Vorbereitungen. Es gebe noch einiges zu tun.