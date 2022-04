Wissenswert, sehenswert und ein wenig kurios

Im Museum in Oschersleben gibt es eine neue Ausstellung. In der dreht sich alles um die kleinen putzigen Gefährten, die in jedem Garten gern gesehen sind, die Igel.

Oschersleben - Im Museum in Oschersleben dreht sich in einer Sonderausstellung derzeit alles und um den Igel. Igel-Geschichten, Igel-Figuren, Igel-Puzzle und selbst Swarovski-Igel gibt es zu bestaunen. Zur Verfügung gestellt wird die Ausstellung von Bernhard Wetzig, dem Betreiber des Igelmuseums Bohmte. Und dass er wirklich in Igel vernarrt ist, machte er bei seiner kleinen Führung für die ersten Besucher, die dritte Klasse von der Grundschule „Johann Wolfgang Goethe“ und ihre Klassenlehrerin Kathrin Kanngießer klar. Unterhaltsam und informativ beschrieb er diesen kleinen aber sehenswerten Rundgang durch die Räume des Museums. Bürgermeister Benjamin Kanngießer war auch zur Ausstellungseröffnung zu Gast und outete sich bei der Gelegenheit als Igel-Fan und freute sich sichtlich über die vielen Exponate. Die Ausstellung hat übrigens auch am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Foto: Lars Koch