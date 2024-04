Der Landkreis Börde hat Bedenken beim Bau eines Kreisverkehrs in Richtung Neindorf. Ist an einer anderen Stelle eine solche Verkehrsführung vielleicht sinnvoller?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oschersleben. - Kommt der Kreisverkehr in Richtung Neindorf nun doch nicht? Für den Bau an der Kreuzung Friedrichstraße/Breitscheidstraße/Thälmannstraße/Wilhelm-Heine Straße hatte es vom Landkreis Börde als Baulastträger und dem Kreistag eigentlich schon grünes Licht gegeben. Die Bauarbeiten sollten eigentlich schon in diesem Jahr starten. Jetzt rudert der Landkreis jedoch zurück.