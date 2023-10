Am 31. Oktober 2023 ist Halloween. Rund um dieses Datum gibt es auch in Oschersleben einige Gruselpartys.

Oschersleben - vs

Der Reformationstag am 31. Oktober ist seit geraumer Zeit auch ein Feiertag für alle Freunde des Gruselns. So wird auch in der Bodestadt am Dienstag kommender Woche wieder Halloween gefeiert. Unter anderem werden in den kommenden Tagen zwei Gruselpartys veranstaltet.

Schaurig schön geht es schon am Sonnabend, dem 28. Oktober, in Hornhausen zu. Der gemeinnützige Verein „M.A.DE. FOR KIDS“ lädt dort zu einer Halloween-Kostüm-Party ein. Los geht es um 19 Uhr im Vereinsheim am Sportplatz. Nach Angaben der Veranstalter kostet der Eintritt fünf Euro. Die Karten sind auf 100 Stück limitiert. Für Musik sorgt DJ Hansen. Der Erlös kommt Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen zugute. Dabei spielt der Kampf gegen Krebs eine besondere Rolle.

Halloween-Party in Klein Oschersleben

Auch in Klein Oschersleben soll gefeiert werden. Hier organisiert der Klein Oschersleber Feuerwehr-Förderverein am Gerätehaus zum ersten Mal eine Halloweenparty. Die Feier beginnt am Dienstag, 31. Oktober, um 16 Uhr. Für die kleinen Gäste wird nach Angaben der Organisatoren ein Kinderschminken passend zum Halloweenmotto angeboten. Danach können die kleinen Geister und Monster gemeinsam zur Jagd auf Süßigkeiten durch das Dorf aufbrechen. Den größeren Gästen werde demnach ein schaurig schönes Beisammensein angeboten. Die Kameraden der Feuerwehr sorgen für Speis und Trank, heißt es vom Feuerwehr-Förderverein.