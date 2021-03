Günstige Mieten, altersgerechtes Wohnen: Dem möchte die Bewos gerecht werden. Doch die Baukosten steigen immer weiter.

Oschersleben l Die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Bewos hat in der Vergangenheit etliches zum Thema altengerechtes und barrierefreies Wohnen getan. „Das Erreichte reicht leider nicht, da der demografische Wandel im vollen Gange ist. Mit der stetigen Erhöhung der Anzahl von barrierearmen Wohnungen erfüllen wir die Nachfrage an diesen Wohnungen. Wir haben uns vor einigen Jahren das Ziel gesetzt, zehn Prozent unseres Bestandes an Wohnungen mindestens barrierearm anzubieten. Mit dem Neubau der Wohnungen im Bereich der ehemaligen Stadtmühle und dem geplanten Umbau eines Wohnhauses in der Wasserrenne wird das gelingen“, erklärt Bewos Geschäftsführer Thomas Harborth. Die aktuelle Quote von barrierearmen Wohnungen liege bei rund sieben Prozent und sei deutschlandweit ein sehr guter Wert. „Auch aus unseren Projekten im Gewerbebereich, wie das Poliklinikum von Ameos, die Burg, der Umbau des ehemaligen 'Kaufhauses O' und selbstverständlich das Leuchtturmprojekt am alten Bahnhofs wurden und werden Gebäude ohne Barrieren“, so Harborth.



Während das altersgerechte und barrierefreie Wohnen gut gemeistert wird, bleibt der Leerstand auch für die Bewos ein Problem. Etwa 150 Wohnungen haben keine Mieter. In der Kernstadt liege die Leerstandsquote bei unter zehn Prozent. „Allerdings sieht es in den Ortsteilen deutlich schlechter aus, hier liegen die Quoten für uns unbefriedigend hoch. Sie stellen jedoch auch die Folgen der volkswirtschaftlichen Gegebenheiten dar. Unter anderem ist der Saldo zwischen Geburts- und Sterbefällen zu groß“, muss Thomas Harborth feststellen. Insgesamt verwaltet die Bewos 1644 Wohnungen, für Dritte sind es ca. 400 Wohnungen.



Gesamtplan für Sanierung wird erstellt

Die Wohnungen in den Ortsteilen wurden der Bewos im Jahr 2016 übertragen. In dieser Zeit wurden bereits Modernisierungen wie zum Beispiel Balkonanbauten vorgenommen. Für Hadmersleben werde gerade ein Gesamtplan entworfen, um den Bereich Breiteweg, Steinweg und Hansestraße nach der Errichtung des Spielplatzes im vergangenen Jahr weiter aufzuwerten. Geplant sei die Sanierung von Fassaden sowie der Anbau von Balkonen.



Um leer stehende Wohnungen wieder vermieten zu können, sind Renovierungen oder Sanierungen ein Schritt. Das aber hat seinen Preis. Grundsätzlich könnten die Bewos-Wohnungen nur zu Marktpreisen angeboten werden, frisch sanierte Wohnungen in guten Lagen sind im Mietpreis tendenziell höher als Wohnungen mit einem Sanierungsstand von vielleicht vor 15 Jahren. Der durchschnittliche Mietpreis liege unter fünf Euro pro Quadratmeter. Für neue Gebäude bzw. Sanierungen auf Neubauniveau müssten durch die jährlich steigenden Baupreise von mindestens fünf Prozent Mieten von mehr als acht Euro pro Quadratmeter genommen werden. „Das ist für unsere Verhältnisse nicht möglich. Wir versuchen daher, mit günstigen Methoden Wohnräume weiter zu entwickeln. So planen wir den Umbau des Gebäudes Max-Planck-Ring 1-5 auch ohne Anbau eines Aufzuges unter der Prämisse der Bereitstellung von barrierearmen Wohnungen. Dort wollen wird mit Änderungen des Zugangs die Wohnungen im Erdgeschoss so ausbilden, dass zumindest die Barrierearmut erreicht wird. Um den Mietpreis in Grenzen zu stabilisieren, werden wir auf ein Förderprogramm des Landes Sachsen-Anhalt zurückgreifen. Erste Ergebnisse können wir dazu in einigen Wochen präsentieren“, erklärt abschließend Thomas Harborth.