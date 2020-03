Gemeinde Am Großen Bruch möchte mit der Erschließung etwas gegen Rückgang der Einwohnerzahl unternehmen.

Wulferstedt l Bis Ende des Monats wird das schon seit geraumer Zeit ungenutzte frühere Wulferstedter Bauhofgelände soweit geräumt, dass dann Bagger den freien Zugriff auf all die Gebäude haben, die sich auf diesem Areal befinden. Denn diese Gebäude werden abgerissen. Soll doch hier in diesem Bereich Neue Reihe/Neuer Hof ein neues Wohngebiet entstehen, in dem etwa zehn Eigenheime Platz haben werden. Wofür es auch schon einige Interessenten gibt.

Planungsbüro wertet aus

„Nachdem der Bebauungsplan für dieses künftige Wohngebiet vier Wochen öffentlich ausgelegt war, wertet nun derzeit das Planungsbüro die eingegangenen Reaktionen der Träger öffentlicher Belange aus“, sagt Dietmar Hobohm, der Vorsitzende des Bauausschusses der Gemeinde. Daraufhin werde möglicherweise dieser Plan noch etwas geändert, um dann noch einmal in den Ausschüssen der Gemeinde beraten und schließlich im Juli vom Gemeinderat endgültig beschlossen zu werden.

Leitungen werden verlegt

„Parallel dazu wird aber schon ein Baugrundgutachten erstellt und werden die besagten Gebäude abgerissen“, kündigt Hobohm an. So dass dann das gesamte Gelände genau vermessen und in Parzellen eingeteilt werden kann, die wohl zwischen 800 und 1200 Quadratmeter groß sein werden. Und nach dem finalen Beschluss des Gemeinderates wird dieses neue Wohngebiet dann auch schon erschlossen, werden also beispielsweise sämtliche Versorgungsleitungen verlegt.

Im Haushaltsplan eingestellt

Das erforderliche Geld ist im Haushaltsplan der Gemeinde für dieses Jahr eingestellt. Konkret sind es 80.000 Euro für die Abrissarbeiten und 235.400 Euro für die Erschließung. So dass die künftigen Häuslebauer nach dem Stand der Dinge Anfang nächsten Jahres Zugriff auf ihre erschlossenen Grundstücke haben und mit dem Bau ihres neuen Zuhauses beginnen werden.

Hamersleben zieht nach

Zu dieser Zeit werden dann auch die Vorbereitungen für ein neues Hamersleber Wohngebiet schon sehr fortgeschritten sein, das in der Neuwegerslebener Straße zwischen der ehemaligen Apotheke und dem Ortseingang entstehen soll. All das, was in diesem Jahr in Wulferstedt passieren wird, ist dann für das nächste Jahr in Hamersleben vorgesehen.

„Wer sich für einen solchen Bauplatz interessiert, der sollte sich schon jetzt in der Bauverwaltung der Verbandsgemeinde näher informieren“, rät Dietmar Hobohm.