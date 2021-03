Oschersleben nimmt weitere Obdachlose auf - dabei arbeitet die Stadt gemeinsam mit der Gemeinde Obere Aller.

Oschersleben l Wenn es um die vorübergehende Unterbringung obdachloser Menschen geht, arbeitet die Stadt künftig mit der Gemeinde Obere Aller zusammen. So hat es der Stadtrat bei seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die anwesenden Mitglieder votierten einstimmig für eine entsprechende Zweckvereinbarung.



Stadt ist zuständig

Wie den Unterlagen zu entnehmen ist, sind Gemeinden laut des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt für die Unterbringung obdachloser Menschen zuständig. Zu diesem Zweck gibt es in Oschersleben eine spezielle Einrichtung, um die sich der Kreisverband Börde des Deutschen Roten Kreuzes kümmert. Doch in der Oberen Aller soll es künftig keine solche Unterkunft mehr geben. Bisher war zu diesem Zweck eine Wohnung in einem Mietshaus in Eilsleben bereit gehalten worden. Künftig sollen Obdachlose stattdessen von dort zur vorübergehenden Unterbringung nach Oschersleben gebracht werden. Im Gegenzug zahlt die Obere Aller eine jährliche Pauschale in Höhe von 5000 Euro. Die grundsätzliche Fürsorgepflicht der Gemeinde gegenüber den Obdachlosen bleibt davon laut Beschlussvorlage unberührt.



Der Verbandsgemeinderat der Oberen Aller hat der Zweckvereinbarung bereits einstimmig zugestimmt. Eine ähnliche Vereinbarung hat die Stadt Oschersleben schon 2019 mit dem Sülzetal geschlossen.