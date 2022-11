Wohnungsbau mit sozialem Aspekt in Oschersleben

Oschersleben - Was macht man mit einem etwa 40 Jahre alten sogenannten WBS-70-Block, kurz auch „Platte“ genannt, der in die Jahre gekommen ist, energietechnisch wenig effektiv ist und in dem nahezu 50 Prozent der Wohnungen nicht bewohnt sind? Das war die große Frage für Thomas Harborth, Geschäftsführer der BEWOS Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft, und sein Team schon lange, bevor im Max-Planck-Ring 1-5 die Abrissbagger anrollten. Ganz weg sollte der Block nicht, aber die unattraktiven Wohnungen in der fünften und sechsten Etage sollten weichen. Die Nummer 2 und die 4 haben künftig sogar nur noch drei Geschosse.