Stadtvilla Nummer 2 der Oschersleber Wohnungsgenossenschaft Neues Leben ist fertig. Alle 30 Wohnungen sind vergeben.

Oschersleben l Zuerst einmal geht ein herzlicher Glückwunsch an Christel Lehmann. Sie feiert heute in ihrer neuen Wohnung, in der Stadtvilla B, der Wohnungsgenossenschaft (WG) Neues Leben ihren 80. Geburtstag. Zur Einweihung des Mehrfamilienhauses am gestrigen Freitag führten Christel und Peter Lehmann voller Stolz auf ihr neues Zuhause Gäste der offiziellen Einweihungsfeier durch ihre 97 Quadratmeter große Wohnung.

55 Jahre haben die beiden 80-Jährigen in Klein Wanzleben gewohnt, davon 47 Jahre in einem Einfamilienhaus. Doch die Bewirtschaftung des großen Grundstücks wurde ihnen einfach zu viel. Christel und Peter Lehmann sind also Neu-Oschersleber, die von Bürgermeister Benjamin Kanngießer zur offiziellen Einweihungsfeier der Stadtvilla B besonders willkommen geheißen wurden.

Ehemann Peter, der gleich nach dem Einzug in die neue Wohnung seinen 80. Geburtstag feierte, präsentiert sein Sportzimmer, Ehefrau Christel die grüne Oase auf dem Balkon. „Wir haben aus dem Garten vieles mitgenommen, vor allem die Kräuter“, erzählt die gelernte Gärtnerin, die als Ingenieurin in der Rübenforschung in Klein Wanzleben gearbeitet hat.

Bilder Symbolische Schlüsselübergabe der Architekten Anne und Bastian Herbst (l./2.v.r.) an Grit Röhrborn (2.v.l.) und Ronny Röper (r.). Foto: Yvonne Heyer



Bewohner zeigen ihre vier Wände

Auch Anneliese und Erich Vogel haben ihr Haus verkauft, um in eine alters- und behindertengerechte Wohnung ziehen zu können. Noch sind nicht alle Umzugskartons ausgepackt. Doch gern präsentiert Anneliese Vogel ihre schicke neue Küche.

Zur Einweihung der zweiten Stadtvilla der WG Neues Leben waren viele Gäste auf das noch vor hundert Jahren als Gewerbefläche genutzte Areal gekommen. Aufsichtsratvorsitzender Joachim Kunkel begrüßte Sebastian Putz, Staatssekretär im Bau- und Verkehrsministerium, der in Vertretung von Minister Webel gekommen war. Eine Vertreterrolle nahm auch Petra Naumann wahr. Sie vertrat Landrat Martin Stichnoth.

Kosten- und Zeitrahmen eingehalten

Bürgermeister Benjamin Kanngießer, die WG-Vorstände Grit Röhrborn und Ronny Röper, Mitglieder des Oschersleber Stadtrates, Vertreter der Kreissparkasse Börde, Architekten, Planer und bauausführende Unternehmen ließen sich gemeinsam mit den Mietern des Neubaus trotz sommerlicher Hitze die Einweihung nicht entgehen. Die Leistungen der Handwerker wurden insbesondere hervorgehoben. Kosten- und Zeitrahmen haben sie eingehalten.

Der Bau der zweiten Stadtvilla startete mit der Grundsteinlegung am 8. Mai 2018, am 9. November 2018 wurde Richtfest gefeiert.

Entstanden sind in dem Mehrfamilienhaus 30 Wohnungen, 23 Zweiraumwohnungen, 4 Dreiraumwohnungen und 3 Vierraumwohnungen. Allesamt sind vermietet. Bei der Gestaltung der Wohnungen seien die Mieter von Anfang an mitgenommen worden. „Das brachte vor allem Grit Röhrborn viele Fragen und Diskussionen ein: Soll es eine offene oder geschlossene Küche sein, welcher Fußboden soll es sein, in welchen Farben sollen die Wände gestrichen werden? Es war für die Mieter, aber auch für uns eine spannende Zeit“, so Ronny Röper.

4,3 Millionen Euro verbaut

Insgesamt 4,3 Millionen Euro sind mit der zweiten Stadtvilla verbaut worden. Es waren vorwiegend Handwerker aus der Region, die eine hervorragende Arbeit bei der Umsetzung des Projektes geleistet haben.

Die dritte Stadtvilla befindet sich im Übrigen bereits im Bau. Wenn es gut läuft, gehen die Verantwortlichen der WG Neues Leben davon aus, dass noch in diesem Jahr das Richtfest gefeiert werden kann.