Der Landkreis Börde plant die Sanierung „seiner “ Straße in der Ortsdurchfahrt Wulferstedt. Im Jahr 2025 könnte es losgehen. Knapp eine Millionen Euro kostet das Vorhaben.

Wulferstedt hat mehrere Polterpisten in der Ortslage. Die Kreisstraße soll ab 2025 saniert werden.

Wulferstedt - Auch der Bauausschuss der Gemeinde Am Großen Bruch, der Ende August tagte, ist sich im Wesentlichen darin einig, gemeinsam mit dem Landkreis die Sanierung der Kreisstraße 1363 in Wulferstedt durchzuziehen. Zumal der Landkreis mit 950.000 Euro den größten Teil der Finanzierung übernimmt.

Mitte Juni fand in der Verwaltung der Verbandsgemeinde ein Abstimmungstermin zwischen der Gemeinde Am Großen Bruch, der Verwaltung der Verbandsgemeinde und dem Landkreis Börde statt, um die Randpunkte für die Baumaßnahme zu erläutern.

Der Landkreis stellt 950.000 Euro für die Planung und Realisierung der Maßnahme zurVerfügung. Er übernimmt die Kosten für die Kreisstraße und einen 1,50 Meter breiten Gehweg beidseitig.

Gemeinde finanziert Straßenbeleuchtung und Entwässerung

Die Gemeinde finanziert den Rest der Nebenanlagen wie beispielsweise die Straßenbeleuchtung und die Regenwasserentwässerung.

Momentan sieht der voraussichtliche Zeitplan für das Bauvorhaben wie folgt aus: In den beiden letzten Quartalen dieses Jahres soll die Ausschreibung des Planungsbüros und Vorlage der Vorplanung erfolgen. Demnach würde dann im März oder April 2024 die Kostenschätzung für die Baumaßnahme vorliegen. Im III. Quartal 2024 könne dann die sogenannte OD-Vereinbarung zwischen Landkreis und Kommune abgeschlossen werden. Es werde davon ausgegangen, dass im letzten Quartal 2024 die Entwurfsplanung vorliegt. „Wir können also davon ausgehen, dass ab 2025 mit der Realisierung der Baumaßnahme begonnen werden“, berichtet Bauausschussvorsitzender, Dietmar Hobohm.

In Vorbereitung des Bauprojektes fand am 14. Juli zudem ein Vor-Ort-Termin mit dem Landkreis Börde, der Unteren Denkmalschutzbehörde, des Landesamtes für Denkmalschutz und Archäologie Halle, Vertreter der Gemeinde Am Großen Bruch und der Gemeindeverwaltung statt.

Altes Natursteinpflaster soll erhalten bleiben

Hier gab die untere Denkmalschutzbehörde zu verstehen, dass sie das alte Natursteinpflaster, wenn möglich, erhalten und wieder einbauen möchte. Der Landkreis hingegen favorisiere den Ausbau der Straße in Asphaltbauweise. Im Ergebnis des Vor-Ort-Termins werde der Landkreis drei Varianten für die Ortsdurchfahrt zur Abstimmung mit dem Bereich Denkmalschutz als Grundlage zum Fortgang der Planung erstellen.

Auch wenn der Landkreis 950.000 Euro „mitbringt“, werde die Gemeinde Am Großen Bruch in ihrem Haushalt der Jahre 2024 und 2025 finanzielle Mittel einplanen müssen. Von Vorteil sei sicher, dass im Zuge des Breitbandausbaus in Wulferstedt ein Großteil der Straßenbeleuchtung bereits erneuert wurde.

„Aber, so Dietmar Hobohm, wir müssen in der Bevölkerung auch kommunizieren, dass auf sie möglicherweise Kosten, gerade bei der Regenentwässerung, zukommen könnte.

Beispielsweise haben die Anlieger die Kosten für ihren Anschluss selbst zu tragen, sofern sie ihn denn nutzen und nicht auf dem eigenen Grundstück das Oberflächenwasser versickern lassen. .