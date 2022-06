Wulferstedter Regenwasserkanal im Mai fertig

In Wulferstedt wird gebaut. Die Investition von 1,2 Millionen Euro wird mit Fördermitteln unterstützt.

Die Bagger arbeiten sich von der Großen Twete weiter vor in Richtung Kreisstraße.

Wulferstedt - Im Sommer des vergangenen Jahres begann in Wulferstedt eine millionenschwere Baumaßnahme, um das Oberflächenwasser in geordnete Bahnen zu bringen. „Der größte Teil der Baumaßnahme ist bereits fertiggestellt. Das Pumpwerk wurde im Dezember in Betrieb genommen. Jetzt erfolgt die Weiterverlegung des Regenwasserkanals bis zur Kreisstraße/Neue Reihe, wo dann auch das Bauende ist. Die Bauarbeiten sind für Ende Mai vorgesehen“, teilt Katrin Otto aus dem Tiefbauamt der Gemeindeverwaltung mit.