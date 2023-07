Oschersleben - vs

Sensationelle 43 Kinder nahmen in diesem Jahr am traditionellen Zeltlager der Wasserwacht Oschersleben im Freibad der Bodestadt teil. Gegen Freitagnachmittag trudelten die ersten auf dem Freibadgelände ein und richteten sich in ihren Zelten „häuslich ein“. Im Anschluss warteten sie ganz gespannt auf das Programm, das ihre Trainer geplant hatten. Am Samstagmorgen kamen die Kameraden der Feuerwehr Schermcke zum Zeltlager und hatten ein spritziges Programm für alle mitgebracht. Die Mädchen und Jungen durften sich im Löschen mit dem Schlauch versuchen und gemeinsam Geschicklichkeitsspiele ausprobieren. Dabei hatten die Kinder sehr viel Spaß. Vor allem, weil sie dabei nicht immer trocken blieben.

Erstmalig wurde darüber hinaus ein Neptunfest veranstaltet, auf dem sechs Kinder in das Reich des Wasserkönigs aufgenommen wurden. Kein anderer als Wasserwacht-Chef Jörg Siegert konnte dabei der Neptun sein. Doch ihm wurde am Ende der „Taufe“ sein Dreizack gestohlen, den die Kinder nun wiederfinden mussten.

Die Suche nach dem Wasserwacht-Schatz

Bereits am Freitagabend wurden die Mädchen und Jungen dafür im Vorfeld in zwei Gruppen aufgeteilt und mussten das Wochenende zusammen geheime Zettel mit Botschaften finden und entschlüsseln. Des Rätsels Lösung brachte die Kinder letztendlich zum gestohlenen Dreizack und zusätzlich zum Wasserwacht-Schatz, den sie untereinander aufteilten. Austoben konnten sich die Kinder auf zwei Hüpfburgen, die ihnen das ganze Wochenende zur Verfügung standen.

Neben gemütlichem Grillen gab es das beliebte Stockbrot und Marshmallows-Rösten, Eis für alle, Pizza zum Samstagmittag sowie eine Kinder-Disco. Und immer, wenn die Mädchen und Jungen zwischendurch Lust hatten, durften sie ins kühle Nass hüpfen. Die Eltern holten ihre müden, aber glücklichen Kinder am Sonntagmorgen wieder ab und freuten sich auch ein wenig, dass ihr Nachwuchs erstmal ein bisschen Schlaf nachholen wollte und der Sonntag somit sehr ruhig ausklang.

Am Ende bedankte sich die Wasserwacht bei der Freiwilligen Feuerwehr Schermcke und vor allem bei Sabine Kramer, Janine Kühne, Alicia und Dennis Wildemann, Vincent und Magdalena Siermann, Jörg Siegert, Andrea Diegelmann, Jörg Jehniche, Frank und Victoria Siegert, Günter Fuchs und Uli Hoppe, die für ihre Schützlinge an diesem spannendem Wochenende vor Ort die Stellung hielten.