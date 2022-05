Zensus 2022: Oschersleben ist mit dabei und befragt seine Einwohner

Die Stadt Oschersleben gehört zu den 38 Erhebungsstellen in Sachsen-Anhalt, die Zuarbeiten für den Zensus 2022 leisten. Noch gibt es ein Problem. Welches, erläutert die zuständige Fachfrau Christiane Klare.

Der Zensus geht 2022 in eine neue Runde. Auch rund um Oschersleben werden ab Mai Haushalte befragt.

Oschersleben - Gut drei Monate werden noch ins Land gehen, bis am 15. Mai deutschlandweit der Zensus 2022 beginnt. Mit dieser statistischen Erhebung, die über einen Zeitraum von zwölf Wochen laufen soll, wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Dafür gibt es in Sachsen-Anhalt 38 Erhebungsstellen. Eine davon ist Oschersleben.