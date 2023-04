Zu zwei Einsätzen war die Oschersleber Feuerwehr am Mittwochnachmittag (5. April) gefordert.

Oschersleben - Nach einem Verkehrsunfall ist am Mittwochnachmittag (5. April) an der Kreuzung Berliner Straße/ Lindenstraße in der Oschersleber Innenstadt auch die Feuerwehr zum Einsatz gekommen. Zwei Pkw waren hier zusammengestoßen. Da Betriebsstoffe aus den verunfallten Fahrzeugen ausliefen, haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr diese aufgenommen. Gemäß des Fahrzeugsicherheitsblattes wurde der Hybridantrieb des einen Fahrzeuges, wie Feuerwehrpressesprecher Andreas Ehrhardt informierte, getrennt.