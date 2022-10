Zwei Väter der Harbker Grundschule sind ausdauernd wie der Duracell-Hase

Harbke - Hochzufrieden zeigte sich das Kollegium der Harbker Grundschule „Am Ginkgo Patt“ mit Verlauf und Ergebnis des Tages der offenen Tür. „Wir haben dabei herrlichstes Herbstwetter erwischt“, freut sich Schulleiterin Annett Borchers, was der Veranstaltung in puncto Organisation eine beruhigende Note verlieh, „denn es waren ja viele Aktionsstände draußen auf dem Schulhof aufgebaut, und außerdem hatten wir ja den großen Staffellauf zum Erhalt der Schulsozialarbeit in den Tag der offenen Tür eingebunden“, so Borchers weiter.