Osterburg - „Es sind viele schöne farbenfrohe Arbeiten entstanden“, so viel steht für den Leiter des Kreismuseums Osterburg fest. Am Freitag eröffnete Florian Fischer die Ausstellung des Markgraf-Albrecht-Gymnasiums mit dem Titel „homMAGe 2023“.

132 Bilder und 64 Skulpturen galt es zu arrangieren. Querbeet durch die Kunststile führt der Weg nun die Besucher: von Grafik und Malerei bis hin zu Wachskratztechnik, Plastiken und experimentellen Arbeiten.

„Das bin ich“ heißt beispielsweise das Thema der 5. Klasse, ein anderes „Ich habe es auf und in der Hand“. „Ich habe versucht, die Ausstellung in Kapitel zu fassen“, erzählt der Museumsleiter. So zeigt der Eingangsbereich Selbstporträts, der mittlere beschäftigt sich damit, was „man selbst machen kann“ und der hintere Teil mit den Gebäuden steht für „Home“ (Zuhause). Außerdem haben sich die Schüler verschiedenen Künstlern der Moderne gewidmet. Kandinsky, Miró und Banksy sind eindeutig zu erkennen.

„Diese Ausstellung soll ja eine Würdigung der Künstler sein und das heißt auch unserer Schüler“, erklärt Kunstlehrerin Ina Mencke, die gemeinsam mit ihren Kolleginnen Elke Preis und Uta Kühne die Auswahl getroffen hatte.

Im Unterrichtsjahr 2022/23 sind die Arbeiten entstanden. Jetzt entdeckten die Schüler manches überraschende Detail. Astrid Mathis

Die Schüler der Klasse 6c waren die ersten, die sich die Arbeiten ansehen konnten. „Ich finde es richtig toll, man fühlt sich geehrt“, beschreibt Hannah Haberland aus Germerslage das Gefühl. Und damit alle Schüler in den Genuss der Ausstellung kommen, werden die Kunstlehrer bis zum 15. Oktober mit ihren Klassen im Rahmen des Unterrichts das Kreismuseum besuchen. „Es ist ja auch wichtig, sich darüber auszutauschen“, gibt Lehrerin Uta Kühne zu bedenken. Am Sonnabend, 16. September, um 10 Uhr werden dann zum Auftakt des ersten Kiezfestes die besten zehn Schülerarbeiten ausgezeichnet. Der Siegerpreis ist eine eigens von den Schülern entworfene Statuette.